Minder vluchten, toch drukker dan voor corona: 5 vragen over de meivakantie op Schiphol

De komende meivakantie kan het op Schiphol drukker worden dan ooit. De luchthaven waarschuwt reizigers voor wachtrijen die langer kunnen zijn dan voor de coronacrisis, terwijl het aantal vluchten nog iets achterblijft in vergelijking met 2019. NH Nieuws beantwoordt vijf vragen over de verwachte topdrukte op Schiphol en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

In de meivakantie van 2019 puilde Schiphol uit met een duizelingwekkend aantal van 5,4 miljoen passagiers. Zoveel worden het er dit jaar waarschijnlijk niet, maar tijdens de piekmomenten wordt het wel drukker dan drie jaar geleden. Reizigers zullen zich schrap moeten zetten voor lange wachtrijen bij de incheckbalies, de beveiliging en paspoortcontrole.

Hoe kan het drukker dan ooit worden, terwijl het aantal vluchten nog steeds minder is dan in 2019?

Dat komt voornamelijk door het tekort aan personeel. Of het nou bij de beveiliging, vluchtafhandeling of bij incheckbalies is, overal zijn er te weinig medewerkers om het grote aantal passagiers, dat op vakantie of zakenreis wil zonder al te veel oponthoud, te laten doorstromen. Daar komt bij dat tijdens de piekuren er veel vluchten tegelijk vertrekken of aankomen, dan kan het nóg drukker zijn.

Wanneer zijn die piekuren en waar sta ik lang in de rij?

Het wordt vooral afzien als je 's nachts of heel vroeg in de ochtend incheckt voor je vakantievlucht met Transavia, TUI of Corendon. De eerste twintig vluchten van Transavia vertrekken tussen 5.00 en 7.00 uur 's ochtends. Duizenden passagiers moeten voor hun vlucht in Vertrekhal 1 inchecken, om vervolgens naar boven te schuifelen om door de beveiliging te gaan. Inchecken voor TUI of Corendon vindt plaats in Vertrekhal 3.

Vevel vakantiegangers vliegen naar een bestemming binnen het Schengengebied van Europa. Dat betekent dat ze niet langs de marechaussee hoeven voor de paspoortcontrole. Volgens de marechaussee is er voor de meivakantie extra personeel ingezet. Toch kan het ook daar evengoed erg druk worden als er veel vluchten tegelijk vertrekken of aankomen, of er bijvoorbeeld een technische storing is, zoals vanmorgen.

Een storing bij de automatische poortjes van de marechaussee zorgde vanmorgen voor deze chaos. De Koninklijke Marechaussee benadrukt dat het ook zonder storingen druk kan zijn. Artikel gaat verder onder de tweet.