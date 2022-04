Gemeente velt nog deze zomer lot van omstreden woontoren op grens Huizen

Er wordt naar alle waarschijnlijkheid nog deze zomer meer duidelijk over de bouw van de omstreden woontoren op de grens van Naarden en Huizen. Burgemeester en wethouders van Gooise Meren vellen dan een oordeel over de grote berg aan bezwaren tegen de bouw van het veelbesproken gebouw. Morgen wordt een hoorzitting gehouden over de bezwaren.

De bezwaarmakers kunnen rekenen op steun van zowel de gemeente Huizen als de provincie Noord-Holland, die de bouw niet alleen onwenselijk noemen, maar zich ook hardop afvragen of de vergunning wel voldoet aan alle voorwaarden en of het gebouw wel past binnen het bestemmingsplan.

Grote berg aan bezwaren

Alle ophef over de woontoren van pakweg de afgelopen anderhalf jaar resulteerde de afgelopen weken tot een grote berg aan bezwaren tegen de verleende vergunning voor de bouw. De teller staat op liefst 45 bezwaren tegen het gebouw zelf en nog eens 33 bezwaren tegen de aanleg van de toegangsweg.

De berg aan bezwaren moet onder de loep genomen worden door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente, die kort gezegd bepaalt of de bezwaarmakers een punt hebben.

Morgen hoorzitting

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt, houdt de commissie morgen een hoorzitting. Alle bezwaarmakers mogen hun bezwaren komen beargumenteren. Vast staat dat zeker de gemeente Huizen, de provincie Noord-Holland, de Stichting Naardereng en de Vrienden van 't Gooi dat ook daadwerkelijk komen doen.

Daarna wordt gekeken hoe het verder moet met de woontoren. De bezwaarschriftencommissie buigt zich over de bezwaren en trekt een conclusie. Dat leidt tot een advies aan burgemeester en wethouders. Dan gaat het onder meer over of de vergunning terecht verleend is of dat de bezwaren ertoe leiden om de vergunning toch terug te trekken. Het college buigt zich naar alle waarschijnlijkheid eind juni over deze materie, maar het zou kunnen dat ze er meer tijd voor nodig heeft.

Advies niet bindend

Dat genoemde advies is overigens niet bindend: burgemeester en wethouders mogen het naast zich neerleggen. Dat betekent dat het zo zou kunnen zijn dat de commissie adviseert geen vergunning te verlenen omdat de bezwaren van de bezwaarmakers wel degelijk houdt snijden, maar dat het college zegt dat de woontoren er toch mag komen.

Meerdere bezwaarmakers, waaronder de buurtbewoners, de Stichting Naardereng, de natuurbeschermers van Vrienden van 't Gooi en de gemeente Huizen hebben al aangekondigd naar de rechter te stappen als dat laatste het geval is. Daarmee kan het nog maanden gaan duren voordat echt duidelijk wordt of de woontoren er wel of niet komt.