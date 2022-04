Motoroptocht door IJmuiden 'geen evenement, maar een protest'

De stoet motorrijders die vanavond vanaf ongeveer 19.00 uur voor Puk en tegen pesten door IJmuiden rijdt, "moet niet worden gezien als een evenement, maar als een protest." Dat zegt Jaap Bakker, vriend van Puk's familie en initiatiefnemer van de tocht door de havenstad. De aankomst is live te zien bij NH Nieuws op Facebook, de app en de site vanaf ongeveer 19.35 uur.

De bikers van de IJmuidens 'chapter' van Wakers Motor Tour Club bestijgen vanavond massaal hun motors om Puk* te steunen. Zij werd jarenlang op school gepest. Als statement tegen pesten wilde zij op de motor afgezet worden bij haar examengala in het Thalia Theater vanavond.

Met zijn uitleg reageert Bakker op zorgen die Frank Dales, burgemeester van Velsen uitte dat er voor evenementen van deze grootte normaal gesproken een vergunning nodig is.

Een Facebookberichtje van Bakker op de pagina van de Wakers zorgde voor meer dan een paar aanmeldingen: zo'n 1.000 man wilde Puk wel naar haar feest wegbrengen. Dat aantal zou Bakker tot ongeveer de helft daarvan hebben teruggebracht. "Maar we zijn er klaar voor!", laat Bakker alvast weten.

De route zal vanaf ongeveer 19.00 uur vanaf de clubgarage van de Wakers aan de Kaplantstraat voeren langs de Raafstraat, het Pleiadenplantsoen, de Planetenweg, de Lange Nieuwstraat, de Zeeweg, de Minister van Houtenlaan, de Kanaaldijk, de Oranjestraat, Breesaapstraat, tot de aankomst bij het Thalia Theater rond 19.40 uur (zie kaartje hierboven).

NH Nieuws is vanavond live aanwezig bij de aankomst bij het Thalia Theater van de bikers tegen het pesten. De uitzending is te volgen vanaf ongeveer 19.30 uur op de site nhnieuws.nl, de app en via Facebook.