AZ slaat toe en heeft in Mees de Wit eerste versterking voor volgend seizoen binnen

AZ heeft de eerste versterking voor komend seizoen binnen. Mees de Wit komt over van PEC Zwolle. De 24-jarige linkervleugelverdediger heeft voor vijf jaar getekend in Alkmaar.

Volgens De Telegraaf betaalt AZ 2,3 miljoen euro voor De Wit. Door eventuele bonussen kan dat bedrag oplopen tot drie miljoen euro. Daarmee zou de in Amsterdam geboren voetballer de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie van PEC Zwolle worden. Dat record staat nu nog op naam van Ryan Thomas, die in 2018 naar PSV vertrok voor tweeënhalf miljoen euro.

Revelatie

De Wit is bezig aan een goed seizoen bij PEC Zwolle, waar hij al vroeg concurrent Kenneth Paal uit de basis speelde. Dit seizoen speelde hij 23 eredivisieduels voor de ploeg uit Overijssel. Hierin kwam hij tot vier doelpunten, waarvan twee in de uitwedstrijd tegen AZ (3-2).