Lamlendig AZ verliest plek drie uit zicht na pijnlijk verlies bij PEC Zwolle

AZ is in Zwolle tegen een vervelende nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Pascal Jansen maakte weinig aanspraak op de overwinning tegen hekkensluiter PEC Zwolle. Tien minuten voor tijd leek Vangelis Pavlidis de Alkmaarders nog een punt te bezorgen, maar het ging vervolgens alsnog mis: 2-1.

AZ moest het in Zwolle stellen zonder Bruno Martins Indi. De centrale verdediger kampt met een blessure en werd vervangen door Sam Beukema. Het meest opmerkelijke moment in de eerste helft was voor PEC-keeper Kostas Lamprou. Hij bleek exact dezelfde kleuren te dragen als het zwarte uittenue van AZ, waardoor hij een andere outfit aan moest. Dat duurde enkele minuten.

Eerder dit seizoen verraste PEC Zwolle door binnen het eerste kwartier meteen twee keer toe te slaan. Uiteindelijk won AZ de wedstrijd met 3-2, maar een flitsend zoals in Alkmaar zat er vanavond niet in. PEC kreeg via Gervane Kastaneer de grootste kans voor de pauze, maar hij schoot wild in het zijnet. Diezelfde Kastaneer schoot vijf minuten na rust de thuisploeg wel op voorsprong. Beukema stond niet goed opgesteld bij een voorzet vanaf de rechterkant, waardoor Kastaneer vogelvrij de openingstreffer binnen kopte: 1-0.

AZ mocht zich vervolgens in de handen knijpen dat het vizier bij Kastaneer niet helemaal op scherp stond. De PEC-aanvaller, die het meest dreigend was, had de tweede treffer op zijn schoen. Aan de andere kant kreeg Jesper Karlsson, na goed inschuiven van Pantelis Hatzidiakos, de kans op de gelijkmaker. De Zweed wachtte echter te lang en schoot de bal recht in de handen van Lamprou.

Open slotfase

Een slotoffensief van de Alkmaarders bleef vervolgens uit en PEC kreeg aan de andere kant nog kansen om de score verder uit te breiden. In aanvallend opzicht viel AZ tegen en werd het in de duels eenvoudig afgetroefd. Doelman Peter Vindahl hield AZ nog op de been bij een schot van Kenneth Paal. Uit het niets kwam AZ in de 81e minuut op gelijke hoogte via Vangelis Pavlidis. De Griekse spits ontving de bal aan de zijkant, speelde twee tegenstanders uit en schoot de bal in de verre hoek binnen: 1-1.

Ineens ontstond een open wedstrijd die beide kanten op kon. Daarin kreeg AZ via Karlsson nog een grote kans, omdat Lamprou de bal niet lekker wegwerkte, maar vrijwel direct daarna scoorde PEC in de tegenaanval de winnende goal. Daishawn Redan schoot van ruim twintig meter de bal hard in de korte hoek: 2-1.

AZ blijft door de nederlaag steken op 55 punten uit 29 wedstrijden. Daardoor is het gat met nummer drie Feyenoord opgelopen tot zes punten. De Rotterdammers wonnen vanmiddag met 1-4 bij Heracles Almelo. Nummer vier FC Twente heeft drie punten meer dan AZ.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Sowah/58), Hatzidiakos, Beukema, Wijndal; Midtsjo (Reijnders/80), Clasie, De Wit (Aboukhlal/75); Sugawara, Pavlidis, Karlsson