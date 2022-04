Bloemen voor bloemencorso dit jaar niet al te best: "Het is op z'n gat af"

In de bollenstreek staan dit jaar te weinig bruikbare bloemen om alle praalwagens van het bloemencorso mee te vullen. Daarom wordt er voor de bloemen dit jaar uitgeweken naar Kop van Noord-Holland. "We zijn nog bezig met de laatste hyacinten in de zuid, zoals we dat noemen", zo vertelt Ted Kortekaas, de man die verantwoordelijk is voor de bloemen van het bloemencorso. "Dan gaan we morgen naar Breezand, want er is geen hoek meer te vinden die bruikbaar is."

Al een week is een groep van 20 mensen, fulltime aan het bloemen koppen in de bollenstreek tussen Vogelenzang en Noordwijk voor het bloemencorso. Door de weersomstandigheden zijn de bloemen dit jaar niet al te best. "Het is op z'n Hollands gezegd 'op z'n gat af', het 'ken' net", zo vertelt bloemenman Ted Kortekaas.

Door het vroege warme voorjaarsweer in maart en de hagel-en sneeuwbuien die daarop volgden, zijn heel wat hyacinten niet bruikbaar. "Ik denk dat we zo'n 15 procent van alle bloemen uit de kop van Noord-Holland halen en dat is redelijk uitzonderlijk." Een aantal jaren geleden was de kwaliteit van de bloemen nog veel slechter, toen zijn de bloemen uit Frankrijk gehaald voor het bloemencorso. Zo erg is het dit jaar niet.

Kortekaas verwacht dat het allemaal wel gaat lukken voor vrijdag, maar het blijft een pittige klus. "We zijn ook afhankelijk van het weer. Als het nat is door de regen, dan zijn we niet welkom bij kwekers om te plukken, vanwege ziektes. Maar dat is gelukkig nu geen probleem. Het is prachtig weer, dus het komt wel goed."

Kortekaas is al 25 jaar verwantwoordelijk voor de bloemen en hij heeft de touwtjes strak in handen. In de 11 dagen dat hij bezig is met de bloemen, wil hij liever niet teveel gestoord worden met andere zaken. "Vrijdag, als de wagens de hal uitrijden, dan ben ik tevreden en klaar. En tijdens het corso heb ik de mooiste plek. Dan fiets ik tussen de wagens door en als je dan alle mensen langs de weg ziet staan en ziet genieten, ja dat is waar we het voor doen."