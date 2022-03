Bloemencorso overspoeld met reacties uit binnen- en buitenland: "Ongelooflijk veel zin in"

Den Hertog is blij dat dit jaar het corso heel erg blij met het nieuws . "We zijn allemaal in een positieve stemming, zo ongelooflijk veel zin in", vertelt ze in de radio-uitzending Haarlem Vandaag, op Haarlem105.

Op social media is ook duidelijk te zien dat mensen uitkijken naar het Corso. "De Facebook-post schiet de pan uit", vertelt Den Hertog. Het is zelfs zo dat er internationale reacties zijn gekomen op het nieuws dat het Bloemencorso weer rijdt dit jaar.

75ste editie

Dit jaar vindt de 75ste editie van het Bloemencorso Bollenstreek plaats, ook al is niet iedereen het hier over eens. "We hebben de afgelopen twee jaar een prachtig alternatief geregeld, waardoor we toch het 'corso-gevoel' hebben volgehouden. Als je het heel letterlijk neemt, hebben we niet 75 keer gereden, maar het is wel de 75ste editie", vertelt Den Hertog.

Vanwege de 75ste editie zal deze editie van het Bollenstreekse corso een stukje specialer worden dan normaal. Er zullen wat programma's omheen zijn en extra's het corso ondersteunen. Ook zal er een grote verrassing in het corso rondrijden. "Over deze verrassing kan ik pas na vrijdag meer over vertellen", vertelt het bestuurslid.