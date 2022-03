Bloemencorso Bollenstreek gaat na twee jaar weer door

Dit jaar gaat het Bloemencorso, dat elk jaar goed is voor een miljoen bezoekers, beginnen aan de 75ste editie. De optocht zal bestaan uit zo'n twintig praalwagens en meer dan dertig met bloemen versierde wagens.

Het thema van deze editie van het Bloemencorso is 'Freedom'. Dit was ook het thema voor de edities van 2020 en 2021, die vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan. Alle wagens zullen worden gelinkt aan het thema.

De optocht begint op 23 april om 9.30 uur in Noordwijk en zal eindigen om 21.00 uur in Haarlem. De dag erna, op 24 april, zijn alle wagens te bewonderen in de binnenstad van Haarlem. De Corsowagens zullen er de gehele zondag staan, zodat de bezoekers rustig alle wagens kunnen bekijken.