Bekerfinale PSV - Ajax live te volgen in extra radio-uitzending NH Sport

Ajax speelt vanavond tegen PSV de finale om de KNVB-beker. De wedstrijd in de Rotterdamse Kuip begint om 18.00 uur en is uiteraard rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport. Onze extra sportuitzending begint om 16.00 uur.

De Amsterdammers wonnen de dennenappel in de clubhistorie al twintig keer. Zes finales gingen verloren. De laaste keer dat Ajax dat overkwam, was in 2014, toevallig ook op eerste paasdag. Na een vroege voorsprong moest die finale vanwege vuurwerk op het veld enige tijd worden stilgelegd. De onderbreking had desastreuze gevolgen; PEC Zwolle veegde Ajax met 5-1 van de mat.

De finales die daarna kwamen, bracht Ajax wel tot een goed einde. In 2019 werd het 4-0 tegen Willem II en vorig seizoen voorkwam invaller David Neres met zijn goal in de laatste minuut dat er een verlenging volgde (2-1).