Finalekiller Ajax heeft in de beker al 37 jaar niet van PSV verloren

Een topaffiche als bekerfinale. Regerend bekerhouder Ajax neemt het in De Kuip op tegen PSV. De Amsterdammers kunnen vertrouwen tanken uit het verleden, want de statistieken spreken in het voordeel van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ajax viert de bekerwinst - Pro Shots / Jasper Ruhe

Eerder dit seizoen:

Ajax won dit seizoen twee keer in de eredivisie van PSV. In Amsterdam won Ajax met 5-0 dankzij doelpunten van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic. In Eindhoven won de ploeg met 2-1 dankzij een discutabele goal van Noussair Mazraoui. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal was PSV met 4-0 te sterk. Ajax kreeg geen tegengoals:

In de road to the final rekende Ajax af met Barendrecht (4-0), Excelsior Maassluis (9-0), Vitesse (5-0) en AZ (0-2). Het opvallende aan die wedstrijden is dat Ajax geen enkele tegentreffer kreeg. Dat gebeurde in de bekerhistorie slechts vier keer eerder. HFC Haarlem in 1902, VOC in 1909, NEC in 1973 en Roda JC in 2000. Tekst loopt door onder de foto.

De Ajacieden juichen na de 0-2 van Davy Klaassen - Pro Shots / Jasper Ruhe

Bekerfinales:

Ajax kan bouwen op goede resultaten in de bekerfinale. Van de 26 gespeelde finales stonden de Amsterdammers liefst 20 keer met de beker in handen. Ajax won de laatste twee edities van het bekertoernooi. In de historie speelde Ajax drie keer de bekerfinale tegen PSV. Alle drie de ontmoetingen werden winnend afgesloten (1969-1970 2-0, 1997-1998 5-0, 2005-2006 2-1). Ajax-PSV in de beker:

Ajax en PSV troffen elkaar 16 keer eerder in het bekertoernooi. Drie keer was het de bekerfinale. In totaal won Ajax 9 keer in de beker van PSV en verloor het 3 ontmoetingen. De laatste keer dat Ajax van PSV in de beker verloor is inmiddels 37 jaar geleden. In 1985 won PSV de return van de derde ronde met 2-0. De laatste bekerontmoeting was op 10 februari 2021 en toen won Ajax dankzij twee treffers van Sébastien Haller met 2-1.

