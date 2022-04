'Ajax-trainer Erik ten Hag bereikt persoonlijk akkoord met Manchester United'

De geruchten over een vertrek hangen al langer in de lucht, maar de kogel lijkt nu echt door de kerk te zijn. De 52-jarige coach tekent een contract voor drie seizoenen. Mogelijk neemt hij één van zijn huidige assistenten bij Ajax, Mitchell van der Gaag mee.

Eerder had bondscoach Louis van Gaal, die zelf trainer van Manchester United is geweest, Ten Hag nog afgeraden om naar de club te gaan. Dit omdat Manchester United volgens Van Gaal een commerciële club en geen voetbalclub is. Er is veel geld, maar prestaties blijven de laatste jaren uit. Ook zijn na het vertrek van Sir Alex Ferguson diverse trainers voortijdig de laan uitgestuurd.

De Britse club is niet de enige partij die een aanbod heeft gedaan aan Ten Hag. Ook het Duitse RB Leipzig aasde op de Nederlandse oefenmeester die 4,5 jaar coach van Ajax is geweest.

De onderhandelingen zouden nog niet rond zijn. Volgens De Telegraaf geeft de Ajax-trainer na de bekerfinale, die zondag gespeeld wordt, een klap op de miljoenendeal. De Engelsen moeten het nog één jaar lopende contract bij Ajax afkopen. Naar verluidt gaat dat om een bedrag van twee miljoen euro.