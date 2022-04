'Ajax-trainer Ten Hag neemt Ihattaren mee naar bekerfinale tegen PSV'

Mohamed Ihattaren zit niet bij de wedstrijdselectie van Jong Ajax, dat het vanavond in de eerste divisie opneemt tegen FC Volendam. Volgens Voetbal International komt dat omdat de 20-jarige middenvelder aan de selectie van Ajax 1 is toegevoegd. Jong Ajax-trainer John Heitinga bevestigt tegenover ESPN dat Ihattaren in ieder geval meetraint met het eerste.