Uitvak in Den Bosch binnen no time uitverkocht door Volendam-supporters

In de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch wordt FC Volendam gesteund door een vol uitvak. Bij winst vandaag op Jong Ajax bestaat de kans dat de Volendammers komende vrijdag in Noord-Brabant promoveren naar de eredivisie.

Er waren 500 kaarten beschikbaar voor FC Volendam-fans. Binnen een paar minuten was het uitvak uitverkocht. De supporters reizen naar Den Bosch via een verplichte buscombi.

Omdat het de mogelijke promotiewedstrijd is, bestaat de kans dat er meer Volendammers willen afreizen naar Stadion De Vliert. Het is op dit moment niet duidelijk of er meer kaarten beschikbaar gesteld worden voor uitsupporters.

Rekenen

FC Volendam speelt vanmiddag om 16.30 uur tegen Jong Ajax. Bij een overwinning is de voorsprong op nummer drie FC Eindhoven zeven punten met drie wedstrijden te gaan. ADO Den Haag is echter ook nog in de race voor de tweede plaats. Dinsdag speelt de nummer zes van de ranglijst een inhaalwedstrijd tegen Jong PSV. De Hagenaars hebben zes punten minder FC Volendam.

Koploper FC Emmen is gisteravond al gepromoveerd naar het hoogste niveau.