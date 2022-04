Ineens is er jubelstemming in Volendam: "We willen iets unieks realiseren"

Precies een week geleden daalde de stemming bij FC Volendam zo'n beetje tot het vriespunt. De nederlaag tegen TOP Oss, de zesde wedstrijd zonder zege, boze fans in de kleedkamer en promotie naar de eredivisie die door de handen leek te gaan glippen. Maar na de 3-1 zege op De Graafschap is alles anders en vierden spelers en supporters een feest alsof de eredivisie al behaald is.

Trainer Wim Jonk over de ontlading na de winst op De Graafschap - NH Sport / Edward Dekker

Rustig deed trainer Wim Jonk na afloop zijn verhaal voor de camera. De vreugde-uitbarsting op het veld zei veel. "Het geeft aan dat het in de groep leeft om iets unieks te realiseren." Al beseft de trainer dat zijn ploeg er nog lang niet is. Met een beetje geluk waren de bezoekers immers met één en misschien wel drie punten in de bus naar Doetinchem gestapt. Invaller Derry John Murkin erkende dat de overwinning als doping werkte. Na een reeks van zes duels waarin FC Volendam niet won, kan daar nu een streep onder. Tekst gaat verder onder de video.

Derry John Murkin: "De negatieve flow is weg" - NH Sport / Edward Dekker

Het contrast kon natuurlijk niet groter zijn in vergelijking met een week eerder. Al zag Jonk zijn ploeg zeker voor rust worstelen. Maar het resultaat vergoedt alles. "Het verschil is dat je vanavond drie punten pakt." Tekst gaat verder onder de video.

Trainer Wim Jonk: "Prima resultaat" - NH Sport / Edward Dekker

Jonk bracht in de tweede heft Murkin binnen de lijnen. Voor de verdediger zijn eerste officiële wedstrijd in negen maanden tijd. Door een blessure aan zijn middenvoetsbeentje was hij dit seizoen nog niet inzetbaar. Met zijn invalbeurt sluit de linkbsback een zware periode af. "Ik heb veel ups en downs gehad en mezelf echt leren kennen." Tekst gaat verder onder de video.

Derry John Murkin heeft een moeilijke periode afgesloten - NH Sport ? Edward Dekker

Zaterdag 16 april is de volgende wedstrijd van FC Volendam. Het Nieuwe Oranje speelt dan opnieuw thuis. Tegenstander is Jong Ajax. De aftrap is om 16.30 uur.