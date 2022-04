'Missie volbracht' voor Wim Jonk: stadion FC Volendam uitverkocht tegen Jong Ajax

In een volgepakt stadion zal FC Volendam morgen aantreden tegen Jong Ajax. Voor het eerst in 13 jaar zijn alle kaarten voor een wedstrijd van Het Nieuwe Oranje over de toonbank gegaan. "Dat was één van de mooie doelstellingen die we toentertijd hebben gemaakt", zegt een trotse Wim Jonk.

De club meldt dat er 7.000 kaarten zijn verkocht. Het uitvak zal leeg blijven, maar daardoor zal de volledige capaciteit benut zal zijn. Onder leiding van Jonk zal het de eerste keer zijn. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de halve finale van de KNVB-beker in 2008-2009 tegen sc Heerenveen (0-2). "Het leeft echt", zegt directeur Richard de Weijze. "We zijn heel blij dat er mensen aanhaken. We gaan er een echt voetbalfeest van maken mey een vuurwerkshow vooraf."

Snotneuzen

Toch zal Jonk moeten puzzelen in aanloop naar de wedstrijd. Zijn elftal kampt met aardig wat zieke spelers en het is onduidelijk of zij in staat zijn om aan de aftrap te verschijnen. "De griep heerst natuurlijk erg. Daar hebben we wat problemen mee gehad. Daar hebben een aantal nog last van." Calvin Twigt zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen voor Het Nieuwe Oranje. De 19-jarige middenvelder brak op de training een botje in zijn voet en is daardoor enige tijd uit de roulatie.

Eén van de zieke spelers deze week was Franco Antonucci. De huurling van Feyenoord was op de afsluitende training niet helemaal fit, maar verwacht tegen Jong Ajax wel van de partij te zijn.

