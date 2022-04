Ajax-trainer Ten Hag veegt keepersdiscussie van tafel en zwijgt over Manchester United

Bij Ajax zijn interessante ontwikkelingen gaande in aanloop naar de bekerfinale. Zondag spelen de Amsterdammers tegen PSV in De Kuip en vooraf is veel te doen over wie er onder de lat staat. "Ik geef mijn opstelling nooit voor de wedstrijd", zegt Ajax-trainer Erik ten Hag.

"Hij is niet in zijn beste vorm", zegt Ten Hag over de schutterende doelman Andre Onana. De Kameroener ging meerdere keren in de fout tegen Benfica, FC Groningen en Sparta Rotterdam. Dat lijkt hem zijn basisplaats te kosten, want gisteren werd bekend dat Maarten Stekelenburg onder de lat zal staan. "Ik maak nooit de opstelling bekend voor de wedstrijd. Zondag zullen jullie het zien."

"Wij hebben heel hard geknokt om hier te komen, we strijden nog om twee titels", zegt Ten Hag als het over de bekerfinale tegen PSV gaat. "Het zijn de twee beste ploegen van Nederland. Daar is het om te doen, we willen die prijzen winnen. Daar leven we voor. Iedere wedstrijd geeft druk."

