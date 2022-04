Capaciteitsprobleem huisartsen: 'Ernstige zorgen' over toekomst zorglocaties in Hilversum

Dat 3.000 inwoners van Haarlemmermeer geen huisarts hebben, doet bij de SP Hilversum de wenkbrauwen fronsen. Geschrokken van dit hoge aantal is de fractie in de pen geklommen om te achterhalen hoe groot het probleem in Hilversum is. De oppositiepartij maakt zich 'ernstige zorgen' over de toekomst van de Hilversumse zorglocaties.

Aanleiding om nu schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders is de berichtgeving van NH Nieuws. Collega's van Haarlemmermeer brachten dinsdag het nieuws naar buiten dat duizenden inwoners geen huisarts hebben. Volgens de gemeente gaat het zeker om 3.000 mensen en naar verwachting neemt dat aantal in de komende jaren alleen nog maar toe.

Zelf heeft Vonk diverse geluiden opgevangen dat er ook in Hilversum sprake zou zijn van een capaciteitsprobleem. Zeker via social media heeft de vorige maand beëdigde politicus vernomen dat inwoners moeite hebben met het vinden van een huisarts. Van de gemeente wil hij weten of bekend is hoeveel Hilversummers verstoken zijn van deze zorg.

Bouwplannen

Daarnaast ziet Vonk een overeenkomst met Haarlemmermeer. Het aantal inwoners groeit daar en gezien alle bouwplannen die er in Hilversum zijn, zal de bevolking in het Gooise dorp de komende jaren eveneens met duizenden toenemen. De druk op huisartsen zal dan verder toenemen, is de verwachting van de SP'er.

Tussen nu en 2040 timmert Hilversum aardig aan de weg als het gaat om nieuwe woningen en kantoorpanden. De ruimte is schaars en dus moet er wat de SP betreft ook oog zijn voor maatschappelijk vastgoed. Ofwel: denken aan praktijkruimte voor huisartsen. Het vinden van geschikte locaties en personeel is volgens Vonk nu al een probleem.