3.000 mensen zonder huisarts in Haarlemmermeer en waarom dat er alleen maar meer worden

Sarah Terrol bijvoorbeeld: zij werkt al jaren als huisarts in Vijfhuizen en ontvangt in haar praktijk aan de Kromme Spierinweg zo'n 1.600 patiënten. Het zijn onzekere tijden voor die patiënten, want het is nog maar de vraag of ze over vier maanden nog een huisarts hebben.

Duizenden mensen hebben op dit moment dus geen toegang tot een huisarts. Dat worden er naar verwachting alleen maar meer, want terwijl de bevolking groeit, dreigen sommige artsen zich in andere gemeenten te vestigen.

De verhuurder van het pand heeft namelijk besloten de huur op te zeggen en Sarah heeft nog geen nieuwe locatie: "Als ik geen nieuwe ruimte vind, moet ik stoppen en hebben zij geen huisarts meer. Dat betekent dus dat zij geen toegang hebben tot goede zorg."

Naast Sarah is er nog één huisarts in het dorp. Hij zou nog enige ruimte hebben. Maar met het groeiend aantal inwoners van Vijfhuizen - denk aan de honderden woningen die op dit moment gebouwd worden in de wijk Wickevoort - zal hij Sarah's 1.600 patiënten niet kunnen overnemen.

Dorpsraad geschrokken

De dorpsraad is geschrokken van het nieuws dat zoveel inwoners van het dorp huisartsloos dreigen te worden. En ook wethouder Fouad Sidali maakt zich zorgen, hij laat weten mee te denken: "Wat betreft de uitbreidingswijken maken wij afspraken met de grondeigenaren en de ontwikkelaars over ruimtereserveringen voor de eerstelijnszorg in de planontwikkelingen en regelen dit vervolgens in het bestemmingsplan. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat huisartsen of andere zorgaanbieders bereid zijn zich hier te vestigen en de ruimte te huren", aldus Sidali.

Volgens Sarah is de gemeente niet zo welwillend als ze zeggen. Omdat zij geen nieuwe ruimte kan vinden wil zij zelf een praktijk bouwen op een stuk grond in Vijfhuizen, "maar het proces met de gemeente verloopt heel traag en stroperig", aldus Sarah Terrol.

Op verdere vragen over dit proces wil de gemeente niet reageren in verband met een ander interview maanden geleden.