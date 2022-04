Inhaalduel met Spakenburg levert AFC drie punten en Koninklijke HFC de periodetitel op

AFC heeft zich dankzij een driepunter op bezoek bij Spakenburg weer in de top van de tweede divisie genesteld. De ploeg van trainer Uli Landvreugd won gisteravond met 2-1. Koninklijke HFC was daarmee de lachende derde, want de Haarlemmers pakken door het resultaat in Spakenburg de tweede periode.

Raily Ignacio dacht de Amsterdammers al na een paar minuten op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vervolgens kwam AFC zelf met de schrik vrij. Wimilio Vink schoot de bal vanaf een meter of veertig op de lat. Na een kwartiet zette Ignacio de bezoekers wel op een voorsprong: 0-1.

Spakenburg kreeg voor rust nog een keer een grote kans om te scoren, maar Vink raakte opnieuw de lat. Aan de andere kant zette Thomas Verhaar zijn ploeg halverwege de tweede helft op een 0-2 voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Lowie van Zundert nog wel de aansluitingstreffer en moest AFC in de slotfase nog flink billenknijpen. Echter door een goede ingreep van doelman Patrick Zonneveld, stelde AFC de zege veilig.

De Amsterdammers klimmen door de overwinning naar de derde plaats in de tweede divisie met 41 punten uit 24 wedstrijden. Aanstaande zaterdag volgt de topper tegen nummer twee Koninklijke HFC, dat momenteel vier punten meer heeft.

Periodetitel Koninklijke HFC

AFC heeft met de overwinning ook de tegenstander van komend weekend een goede dienst bewezen. Koninklijke HFC heeft de tweede periodetitel in de wacht gesleept zonder zelf te spelen. De Haarlemmers zijn niet meer te achterhalen door Spakenburg, dat nog wel in de race was. Dankzij de periodewinst stroomt Koninklijke HFC rechtstreeks in in het hoofdtoernooi om de KNVB-beker.