Koninklijke HFC verslaat Jong FC Volendam, AFC maakt pas op de plaats

Koninklijke HFC blijft in de tweede divisie het spoor van koploper Katwijk. De Haarlemmers wonnen in een interessante wedstrijd met 3-1 van Jong FC Volendam. AFC kon na een desastreuze fase na rust een 3-2 nederlaag niet afwenden tegen HHC Hardenberg.

Koninklijke HFC - Jong FC Volendam

Aan de Spanjaardslaan zat Koninklijke HFC al snel op rozen. Sietse Brandsma had binnen twintig minuten al twee keer gescoord voor de thuisploeg. In de 34e minuut zette Mehmet Yüksel de ploeg van trainer Gertjan Tamerus op een riante 3-0 voorsprong. Tien minuten na rust deed Ezechiel Fiemawhle nog wel wat terug voor de bezoekers, maar het kwaad was toen al geschied.

Door de overwinning blijft Koninklijke HFC in het spoor van koploper Katwijk. De achterstand op de ploeg van Anthony Correia bedraagt vijf punten na 24 wedstrijden.

15’ Sietse Brandsma 1-0

19’ Sietse Brandsma 2-0

34’ Mehmet Yüksel 3-0

56’ Ezechiel Fiemawhle 3-1

HHC Hardenberg - AFC

Voor AFC was er veel aan gelegen om van HHC Hardenberg. Beide ploegen ontliepen elkaar slechts een punt in het voordeel van de Amsterdammers. Tot aan de rust was het spelbeeld daar ook naar, maar in de openingsfase van de tweede helft was AFC het helemaal kwijt. Dankzij treffers van Jesper Drost en Thomas Reijnders (twee keer) keek de ploeg van trainer Uli Landvreugd binnen tien minuten ineens 3-0 achter. Dalian Maatsen en Raily Ignacio scoorden in de slotfase nog wel, maar verder dan 3-2 kwam AFC niet.

AFC blijft na de nederlaag steken op de zesde plaats in de tweede divisie met 38 punten uit 23 wedstrijden. Aanstaande dinsdag speelt AFC het inhaalduel met Spakenburg.

50' Jesper Drost 1-0

53' Thomas Reijnders 2-0

54' Thomas Reijnders 3-0

81' Dalian Maatsen 3-1

90+1' Raily Ignacio 3-2