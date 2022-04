Dijk en Waard bestaat nu echt: gemeentewapen en ambtsketen onthuld

Dijk en Waard bestaat als nieuwe gemeente ruim drie maanden, maar had nog geen eigen wapen en ook nog geen ambtsketen. Daar is sinds gisteren verandering in gekomen: de reiger van Heerhugowaard en de Langedijker leeuw zijn nu verenigd en vereeuwigd.

De nieuwe ambtsketen en het wapen zijn gisteren onthuld. Waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel kreeg de keten omgehangen, die nog diezelfde avond officieel in gebruik kon worden genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Ik zit er zelf ook nog even naar te kijken", vertelde Rehwinkel na de vergadering. "De symboliek is bijzonder. De ambtsketen maakt de gemeente Dijk en Waard tastbaar." De 'burgemeestersketting' is gemaakt in Zeist. Mediapartner Dijk en Waard Centraal was daar met de camera bij:

Nieuw wapen en ambtketen Dijk en Waard - Streekstad Centraal

Waarom dragen burgemeesters een keten? De ambtsketen is in de negentiende eeuw ingevoerd op voordracht van Thorbecke, minister van Binnenlandse Zaken onder koning Willem III. Hij wilde dat burgemeesters herkenbaarder werden door het dragen van een ambtsketen. In een Koninklijk Besluit van 1852 werd gemeld hoe een ambtsketen eruit moet zien, want niet elke ketting is een ambtsketen. Zo mogen er geen edelstenen of smaragden op en moet het gemaakt zijn van sterling zilver. Bovendien moet de keten verstelbaar zijn in lengte. Daarnaast heeft elke keten een penning met aan de ene zijde het gemeentewapen en aan de andere zijde het Rijkswapen.