Tata komt met sterk verbeterd CAO-voorstel, acties voorlopig van de baan

Dat laat FNV Tata Steel-voorzitter Gerrit Idema weten. Acties zoals stakingen, of blokkades aan de poort zoals afgelopen woensdag, zijn daarmee voorlopig van de baan.

Volgende week legt FNV het nieuwe voorstel van Tata aan zijn leden voor. Naast de loonsverhoging biedt Tata nog andere verbeteringen ten opzichte van het laatste voorstel vorige week, dat tot stand kwam na vier onderhandelingsrondes.

Idema: "Werknemers krijgen op 1 mei een eenmalige bijdrage van 500 euro. Ook wordt het generatiepact met twee jaar verlengd en zijn de meeste verslechteringen die Tata eerder voorstelde van tafel."

Bepalen of het ultimatum verlengd wordt

Zijn FNV-collega Cihan Lacin noemt het een "dusdanig verbeterd pakket dat we aan de leden gaan voorleggen. Aan de hand van dat gesprek bepalen we of we het ultimatum gaan verlengen."

Volgens Idema is er 'genivelleerd'. "Mensen uit loongroep 11 krijgen ongeveer 7,45 procent salarisverhoging." Legt hij uit. "De stijging zal voor de hogere loongroepen minder zijn, en voor de lagere loongroepen meer."

Ook zijn er afspraken gemaakt over verlichting van de werkdruk, aldus Idema, en komen er flexibele roosters.