FNV broedt op nieuwe acties bij Tata na mislukte onderhandelingen: "We zijn nu uitgepraat"

Gisterochtend blokkeerden werknemers uit onvrede over de stroef lopende cao-onderhandelingen de toegangspoort van het bedrijf. Lacin: "Dat waren spontane acties naar aanleiding van de onrust en om ons als vakbond te stellen: neem onze punten mee in jullie gesprekken straks."

Daarna volgde een dag van onderhandeling, maar 'er zit totaal geen beweging in', aldus Lacin. "Daarom gaan we onze leden vandaag in het vakbondshuis spreken over vervolgacties. Daar informeren wij Tata over en dan hebben zij de kans om daar tot aan de acties op in te spelen."

'Niet in de buurt van koopkrachtbehoud'

Tata Steel zou vasthouden aan zijn bod van 2 procent loonsverhoging en een vergoeding van 60 euro per maand. FNV vraagt om koopkrachtbehoud via een veel groter percentage loonsverhoging, plus verbetering van 150 euro in de maand. Lacin: "Daar komen ze bij lánge na niet bij in de buurt."

Ook houdt Tata Steel vast aan versoberingen van andere arbeidsvoorwaarden zoals van het 'generatiepact'. Volgens die regeling werken oudere werknemers steeds minder 'om gezond de finish te halen' en komen jonge werknemers zo sneller in aanmerking voor meer uren en een vast contract bij het bedrijf.

Een andere twistappel zijn verlofregelingen binnen het bedrijf. "Tata zit heel erg op de opgebouwde verlofrechten", zegt Lacin. "Ze willen gespaarde verlofdagen inkorten, omdat ze dat zien als een kostenpost."

In 2020 staakten werknemers van Tata Steel twee weken lang. Toen lukte het om een massaontslag te voorkomen.