Koffie en spullen voor Oekraïense vluchtelingen in V&D-pand: "Hier kunnen ze zich terugtrekken"

Oekraïense vluchtelingen die in de regio Haarlem worden opgevangen, kunnen dagelijks terecht in het oude V&D-gebouw waar ze spullen kunnen uitzoeken en een kopje koffie kunnen drinken. Deze plek is opgezet door de Haarlem-Oekraïense Anna Roelofs-Ivanchenko, die zes weken geleden een inzamelactie voor Oekraïne begon. Inmiddels is haar actie zo hard gegroeid, dat het een officiële stichting is geworden. Vandaag werd Rasom, zoals de stichting heet, officieel geopend.

Opening van Rasom in het oude V&D-gebouw in Haarlem - NH Nieuws

"Het voelt gek om een feestelijke opening te houden voor iets wat een vreselijke aanleiding heeft", vertelt Ilse Otten uit het team tijdens de aftrap. "Toch wilden we dit doen omdat we graag willen laten zien wat je kunt neerzetten als je samenwerkt. Waar tevens onze naam voor staat want Rasom betekent samen in het Oekraïens. Zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen doen. Daar willen we jullie voor bedanken."

De plek die het team gecreëerd heeft, moet volgens Roelofs-Ivanchenko een veilige haven worden voor de vluchtelingen. "Om het allemaal wat dragelijker te maken voor hen, een plek waar ze zich even terug kunnen trekken." Daarnaast kunnen ze in de ruimte alle nodige spullen meenemen of een kopje koffie drinken. "Voor de kinderen hebben we een groot speelparadijs ingericht en gaan we activiteiten organiseren. En we zijn bezig om taallessen op te zetten."

Bij de opening van Rasom waren zo’n honderd genodigden aanwezig. Voornamelijk sponsoren, vrijwilligers en andere mensen die vanaf het begin hebben geholpen, kwamen de opening vieren. Ook burgemeester Jos Wienen was aanwezig. "Het is geweldig wat jullie hebben opgezet en hoeveel mensen zich daarbij aansluiten. Ik wens jullie veel succes, sterkte en doorzettingsvermogen toe."

Wienen geeft aan dat de gemeente ook druk is met het regelen van hulp voor Oekraïense vluchtelingen die hier terechtkomen. "We zijn bezig met het zoeken van plekken, het organiseren van onderwijs, het nadenken over werken en inkomen. Het is belangrijk dat dit geregeld wordt maar dan heb je de mensen zelf nog niet. En dit soort initiatieven zijn gericht op de mensen zelf en daar wil ik jullie namens de gemeente voor bedanken."

Inzamelen

Naast de hulp voor vluchtelingen hier in Haarlem gaat Rasom ook door met het inzamelen van spullen om deze naar Oekraïne te sturen. Deze kunnen worden afgeleverd bij de Gierstraat 5. "En we zijn bezig om nog meer ambulances die kant op te krijgen", zegt Roelofs-Ivanchenko.

Vanaf morgen gaat Rasom open voor vluchtelingen. Zij kunnen van dinsdag tot en met zaterdag in twee groepen van vijftig, een dagdeel naar binnen. "Op deze manier kunnen we iedereen zo goed mogelijk de hulp bieden die ze nodig hebben."