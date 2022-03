Haarlemse inzamelactie redt levens: 15 vrachtwagenladingen én ambulance naar Oekraïne

Nog geen vier weken geleden begon Anna Roelofs-Ivanchenko haar inzamelactie in Haarlem voor Oekraïense vluchtelingen en samen met haar team heeft ze inmiddels een hoop bereikt. Naast gigantisch veel spullen die zijn overgebracht, is er van het gedoneerde geld ook een ambulance gekocht en naar Oekraïne gereden.

Daarnaast zijn er inmiddels zo’n 15 bussen en vrachtwagens afgeladen met spullen richting Polen en Oekraïne gegaan. "De eerste twee weken ging er om de dag een bus die kant op. Daarna kwamen er grotere vrachtwagens." Deze rijden volgens haar naar de plekken waar de spullen het hardst nodig zijn. "Zodra het is aangekomen, ontvangen wij daar fotoverslagen van en via social media kunnen we het verder volgen."

De inzamelactie focust zich nu meer op het aanschaffen van ambulances omdat het volgens haar hard nodig is. "De voertuigen daar zijn allemaal verwoest. Daarom willen wij er meer die kant op sturen, gevuld met medicatie. We hebben nu al levens gered en kunnen hier echt een verschil mee maken. Er is alleen veel geld nodig."

En dat is volgens Roelofs-Ivanchenko één van de grootste mijlpalen die ze tot dusver bereikt hebben. "Via GPS konden we de ambulance volgen. Vorige week is die naar Oekraïne gereden en daar veilig aangekomen. De politie heeft het voertuig opgevangen en inmiddels zijn er al zestien kinderen in Lviv gered. Dat hebben wij gedaan, met alle hulp uit de regio."

Omdat de actie vier weken geleden meteen heel groot werd, verhuisden ze naar een pand aan de Grote Markt. Daar komen al drie weken aan de lopende band bezoekers langs om spullen te brengen, of te vragen wat er op dit moment nodig is. Inmiddels is het dagelijks komen en gaan van donaties, maar het is ook een plek geworden waar vluchtelingen die inmiddels in Haarlem zijn aangekomen, lotgenoten vinden.

"Drie weken voelt als drie jaar", lacht Roelofs-Ivanchenko. "Het is nog steeds heel erg onwerkelijk wat we met zijn allen hebben neergezet in zo’n korte tijd." Ze benadrukt dat het zonder hulp nooit zou zijn gelukt. "Elke dag komen er ongeveer 15 vrijwilligers helpen bij het inzamelpunt en bij ons nieuwe project in de stad. Daarnaast werkt er een vast team keihard achter de schermen om alles in goede banen te leiden."

Nieuw project: Rasom

Binnenkort lanceert Haarlem Inzamelactie haar volgende grote project genaamd Rasom, gericht op vluchtelingen die hier in de stad aankomen. "We hebben een heel mooie grote ruimte tot onze beschikking die we nu aan het inrichten zijn. Dat moet vooral een veilige haven zijn voor iedereen die is gevlucht, om het voor hen zo makkelijk mogelijk te maken."

Ze geeft aan dat het team nu alles op alles zet om het zo snel mogelijk te kunnen lanceren. "Omdat het een langdurig project is, duurt het even om alles goed te regelen. Tot die tijd kunnen we er nog niets meer over bekendmaken. Hou Haarlem Inzamelactie in de gaten voor de laatste updates. We hopen heel snel open te gaan."