Pechvogel Mart Lieder wil volgend seizoen vlammen in de eredivisie

Het voetballeven van Mart Lieder kent soms zware momenten. De spits van FC Emmen scheurde eind februari voor de derde keer zijn kruisband af. En dat betekent weer het lange revalidatietraject in. We zochten de pechvogel op in Amsterdam waar hij revalideert. "Grootste uitdaging is het mentale gedeelte."

In de winterstop maakte Mart Lieder de stap van het Deense Odense BK naar FC Emmen. Lang heeft de geboren Purmerender niet kunnen genieten van zijn comeback in Nederland. In de wedstrijd tegen Jong Ajax van 25 februari kwam Lieder in een vrij onschuldig duel ongelukkig ten val en scheurde weer z'n kruisband af. Dit keer zijn linkerknie, terwijl al twee keer eerder de kruisbanden van zijn rechterknie waren afgescheurd.

Volgend seizoen

Inmiddels is Lieder geopereerd en zit hij midden in zijn revalidatie. Het herstel van zo'n zware kruisbandblessure duurt vaak rond de negen maanden. De 31-jarige aanvaller richt zich nu op volgend seizoen en zoals het er nu naar uitziet de eredivisie. "Ik wil volgend seizoen vlammen in de eredivisie met FC Emmen." De koploper van de eerste divisie speelt vanavond tegen Jong AZ.

Bekijk de video voor het hele verhaal van Mart Lieder.