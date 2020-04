Onze sporters in het buitenland: Mart Lieder

ODENSE - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met Mart Lieder. De Purmerender speelde eerder voor onder andere voor Vitesse en RKC Waalwijk. Hij verdient nu zijn brood in Denemarken.

"Het was een seizoen met twee gezichten", vervolgt de aanvaller. "In het eerste halfjaar heb ik veel op de bank gezeten, na de winterstop heb ik alles gespeeld. De trainer (Livio Bordoli, red.) haalde mij naar de club, omdat zijn spits geblesseerd was. Na twee wedstrijden was de andere spits weer fit en moest ik plaatsnemen op de bank. Het draaide voor geen meter in het team, dus de trainer werd ontslagen. Zijn vervanger (Marco Schällibaum red.) zag het wel in mij zitten. Aan het eind van dat seizoen waren we bijna gepromoveerd naar de Super League."

Lieder degradeerde in 2015 met FC Dordrecht uit de eredivisie. Hij besloot om naar het Zwitserse FC Aarau te vertrekken. "Ik was op zoek naar iets nieuws, maar kreeg toen aanbiedingen waar ik niet op zat te wachten. Uiteindelijk kwam deze club voorbij en dat bleek een goed avontuur."

"Ik zat in mijn eentje in een vreemd land, dat is best lastig"

In Zwitserland kwam Lieder erachter dat het fijn is om familie en vrienden om je heen te hebben. "Vooral dat eerste halfjaar waarin ik niet speelde. Ik zat in mijn eentje in een vreemd land. Dat is best lastig."

Lieder ziet gelijkenissen tussen Nederland en Denemarken. "Voetbal is hier ook de grootste sport. Er zijn ook praatprogramma's over voetbal. De levensomstandigheden zijn ook wel te vergelijken met Nederland. Het is hier wel dunbevolkter, dus je kan niet verwachten dat er evenveel toeschouwers in de stadions zitten. Bij mijn huidige club Odense zit er alsnog 10.000 man op de tribune."

De aanvaller speelde vervolgens twee jaar bij FC Eindhoven in de eerste divisie. Hij besloot in 2018 om zijn vriendin Tess Wester naar Denemarken te volgen. "Ik wilde een stap omhoog zetten in mijn carrière. SønderjyskE was een club die mij heel graag wilde. Ze lieten meer inspanning zien dan andere clubs die mij ook wilde hebben. Het speelde ook mee dat Tess naar Denemarken vertrok. Het viel toen allemaal op zijn plek."

Coronacrisis

Lieder kampt net als vele andere sporters met de gevolgen van het coronavirus. "Tess en ik zijn beiden vanuit de club naar huis gestuurd. Er is een compensatieregeling voor ons salaris in gang gezet door de regering. Clubs en bedrijven worden ondersteund in het betalen van de salarissen door de overheid."

"In het begin hebben we doorgetraind", vervolgt Lieder. "We waren toen in principe nog in dienst. Op het moment dat de salarisregeling van kracht werd, mochten we geen contact meer hebben met onze werkgever en trainers. Ze kunnen ons geen trainingsschema opleggen, maar je wordt wel geacht fit te blijven."

Terugkeer

De aanvaller zit op zijn plek in Denemarken, dus hij is niet bezig met een terugkeer naar Nederland. "Ik heb een contract tot de zomer van 2022. Ik zal het niet uitsluiten om ooit nog in Nederland te gaan voetballen. Het is geen must, maar ik zou er niet tegen op zien."

