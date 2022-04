Blinde golfer Ronald Boef ziet vele uren training beloond worden met winst US Open

Ronald Boef uit Bovenkarspel heeft de US Open voor blinde golfers op zijn naam geschreven. Op The King & The Bear golfbaan van St. Augustine bleek hij absoluut de beste van het hele veld. "Dit is de beloning na al het harde werk."

Ronald Boef in Westwoud - NH Nieuws/Michiel Baas

Eindelijk weer eens een toernooi. Boef moest er door corona lang op wachten. In plaats daarvan volgden er talloze oefensessies, op de golfbanen van Westwoud en Eemnes. Altijd met vader Rein aan zijn zijde. Boef behoort tot de beste vijf blinde golfers ter wereld. In de tussentijd verloor Boef in supermarktketen DEEN ook nog zijn belangrijkste sponsor en was een vervolg van de loopbaan allerminst zeker. Een benefietdag, met daaraan een veiling gekoppeld, bracht maar liefst een ton op. Hierdoor kan Boef de komende vier jaar zonder financiële zorgen golfen. Moeilijke baan Dat lukte op de US Open uitstekend. Boef stond vanaf de eerste dag aan de leiding en gaf deze ook niet meer af, ondanks een matige start op de tweede dag. De baan waarop werd gespeeld staat bekend als één van de moeilijkste, door veel water en bunkers. De winst is een grote opsteker voor Boef, die als winnaar van de B1-categorie een gouden ring ontving. Het belangrijkste doel van Boef is dit jaar het WK, dat voor september op de agenda staat.

Een gouden ring na de winst van de US Open - Aangeleverd / Rein Boef