Blinde golfer Ronald Boef vervolgt zijn droom, samen met zijn 'daddy en caddy'

Eindelijk kan Ronald Boef weer doen waar hij goed in is: golfen. De blinde inwoner van Bovenkarspel maakt met een toernooi in de Verenigde Staten een herstart in het najagen van zijn droom, wereldkampioen worden. Met dank aan een de Gooise golfclub Goyer.

Op de golfbaan in Westwoud brengt hij de laatste finesses aan in zijn spel, voordat hij zaterdag op het vliegtuig stapt naar Jacksonville. Natuurlijk onder begeleiding van zijn vader Rein, want de twee zijn onafscheidelijk. "Ik ben letterlijk 'daddy en caddy'. Ik geef de clubs aan, help mee de afstand in te schatten. Want dat is natuurlijk moeilijk voor Ronald", zegt de 77-jarige Rein.

Boef behoort tot de beste vijf blinde golfers van de wereld. 45 jaar geleden werd hij geboren met de Ziekte van Leber. Dat houdt in dat hij volledig blind is. "Ik zie alleen maar zwart, heb ook nooit kunnen zien. Dat is een verschil met veel van mijn concurrenten, die vaak later blind zijn geworden. Zij kunnen bijvoorbeeld nog zien hoe een swing eruit ziet."