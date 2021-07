'Dubbele handicap' weerhoudt blinde golfer Ronald Boef niet van zijn grote droom

Ronald is vanaf zijn geboorte al blind. Hij ziet helemaal niets, alleen maar zwart. Op zijn zeventiende kwam hij voor het eerst in aanraking met golfen en was meteen enthousiast.

"Een buurman zat naar de televisie te kijken en zag daar golfen voor blinden en dacht: ik weet wel iemand die daar geschikt voor is. Vlak daarna kreeg ik een rondleiding op golfbaan Westwoud en toen was het 'boem', dat is iets voor mij", vertelt Ronald in het NH Radio-programma Lunchroom.

Onder de knie krijgen

Het duurde wel even voordat Ronald de sport onder de knie kreeg. "De eerste vier jaar was voor mij alleen maar leren om tegen het balletje te slaan. Omdat ik totaal blind geboren ben, kun je mij ook helemaal niets voordoen."

Maar met behulp van goede begeleiding, talent en wilskracht is Ronald toch een heel eind gekomen. "Ik sta nu in de top vijf van de wereld van de 150 deelnemers in mijn categorie." Hij heeft handicap 20, maar zelf zegt hij grappend: "Maar ik heb ook een dubbele handicap, want ik ben blind."

Wereldkampioen worden

Zijn doel is nu om over drie jaar de eerste blinde Nederlandse winnaar te worden op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. "Ik ben daar elke dag heel hard voor aan het trainen. Daarbuiten zit ik ook nog op de sportschool voor kracht, conditie en om sportblessures te voorkomen. Omdat de golfswing een eenzijdige beweging is", vertelt hij verder.