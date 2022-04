Speciaal informatieloket voor vluchtelingen hard nodig: "Ze komen terug om ons te bedanken"

Tientallen Oekraïense vluchtelingen hebben deze week gebruik gemaakt van het informatieloket aan de Zijlsingel dat speciaal voor hen is geopend. Hier kunnen ze terecht met al hun vragen over wonen, werken, geld en ook voor psychische hulp. Jeroen Gijze, locatiemanager van het informatieloket van het Rode Kruis, laat weten de mensen echt te willen helpen. "We sturen ze hier niet weg als het een vraag is die we niet zelf kunnen beantwoorden. Dan proberen we ze echt verder op weg te helpen en een afspraak ergens anders voor ze te maken als dat nodig is."

Op dit moment worden er in de regio Kennemerland 1771 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waarvan een paar honderd in Haarlem. In de komende twee weken komen er nog 431 opvangplekken bij.

Het informatieloket is in het leven geroepen op initiatief van de gemeente Haarlem, waar de telefoon met hulpvragen van en voor Oekraïense vluchtelingen, roodgloeiend stond. "We merkten dat we ze toch vaak moesten doorverwijzen en dat we ons dan ook afvroegen of ze wel alle hulp kregen die ze nodig hadden", vertelt burgemeester Jos Wienen. "Toen hebben we bedacht dat het handig is dat er één informatiepunt komt, waar mensen voor ze klaar staan van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de GGD."

Dankbaar

Het loket is bedoeld voor de Oekaïense vluchtelingen in Haarlem en Zandvoort. Vluchtelingen uit Heemstede en Bloemendaal worden hier ook geholpen als ze zich melden, maar kunnen hier bijvoorbeeld geen BSN-nummer aanvragen. "Soms zie je hier mensen weglopen en dan komen ze later terug om ons te bedanken", vertelt Gijze. "Dan merk je dat we ze echt hebben kunnen helpen en dat dit informatiepunt hard nodig is."

Tekst gaat verder onder foto