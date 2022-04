Huisartsen in Kennemerland openen spreekuur voor vluchtelingen

Nout Waller is directeur van de huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland en ziet dat de vraag naar medische hulp bij vluchtelingen groot is. "We moeten het met elkaar echt doen, zorgen dat we als deze regio mensen goed opvangen. Daar moeten wij als huisartsen ook een rol in spelen."

Gisteren zijn zes vluchtelingen op het eerste spreekuur geweest. De verwachting is dat het aantal patiënten toe zal nemen naarmate het spreekuur meer bekendheid krijgt. Ook wordt er door de huisartsen rekening gehouden met specifieke zorgvragen, zo vertelt arts Ron Peters. "We verwachten best een groot aantal mensen die met traumatische problematiek komen. Daar zullen we inzet voor moeten plegen en afspraken moeten maken met GGZ-instellingen. Dat is een belangrijk onderdeel, denken wij huisartsen, van de zorg die gevraagd gaat worden."

Taalbarrière

Om er voor te zorgen dat de patiënt de arts goed begrijpt en andersom, is er ook een Oekraïense tolk aanwezig in het Spaarne. Luliia Chaplinska is drie weken geleden zelf gevlucht voor de oorlog en helpt nu mee op de huisartsenpost van het ziekenhuis. In het Engels slaat zij de brug tussen de arts en patiënt. "Sometimes they're very scared to talk to the doctor about their problem. For them it's way easier to talk to me and then it's my responsibility to explain the doctor what they need."