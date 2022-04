Het stond al dertig jaar leeg, maar binnenkort is De Langestraat in Alkmaar drie gloednieuwe appartementen rijker. Projectontwikkelaar Roland Leurs investeert in wonen boven winkels. "Het is een hoop gedoe en niet elk pand is geschikt, maar er liggen enorme kansen."

NH/ Tom Jurriaans

Roland Leurs geeft een rondleiding. Opvallend is hoe groot de ruimte is boven een kleine winkel aan de Langestraat. "Dit was voor mij ook een verrassing," zegt Roland Leurs. "Driehonderd meter woonruimte, naast de Grote Kerk en het staat al dertig jaar leeg. Echt een cadeautje!" Ook in Alkmaar is de woningnood schreeuwend hoog. Wonen boven winkels kan bijdragen aan de oplossing. "Niet elk pand is geschikt en het is ook een hoop gedoe om woningen te realiseren," vertelt Roland. "Je moet vergunningen regelen en vaak is de eigen ingang een probleem." Want via de winkel naar binnengaan, kan natuurlijk niet. "Je moet daarin creatief zijn. Bij één van deze appartementen kom je binnen via het dakterras aan de achterkant." Ook de gemeente Alkmaar ziet kansen in wonen boven winkels. Roland klopte aan bij het Woningbouwloket. "Daar kun je initiatieven indienen op het gebied van wonen. Dan zijn zaken iets sneller geregeld dan voorheen, heel fijn." Benieuwd welke ruimte er schuilgaat achter de Langestraat 121? Bekijk dan hier de video (tekst loopt door)

Wonen boven winkels: "Hartje centrum, dat is toch top" - NH Nieuws