Pinksterdrie moet volgens Bas blijven, maar niet iedereen is het daarover eens

De eeuwenoude tradities lijken te verdwijnen en veel Zaankanters moeten derde pinksterdag gewoon weer aan het werk, maar toch is niet iedereen het daarmee eens. Bas Husslage van stichting Pinksterzaan wil namelijk het liefst dat iedereen vrij is op deze dag: "Vrijheid is lang niet vanzelfsprekend zoals je denkt. Dus het is iets om te koesteren."

Op derde pinksterdag wordt de bevrijding van de Spaanse bezetting gevierd. Een veldslag die op Zaanse grond werd uitgevochten. "Dankzij de Purmerenders hebben we de slag om de Spanjaarden 447 jaar geleden gewonnen", vertelde burgemeester Jan Hamming eerder . Traditioneel werd dan ook door veel mensen uit de regio een bockbiertje gedronken in Purmerend en in Jisp werd er de afgelopen jaren nog volop feestgevierd.

Jeroen de Groot is nu gepensioneerd, maar nam steevast een vrije dag op. Hij werkte bij Gemeente Zaanstad en geeft aan dat men daar de keus had. "De oude Zaankanters kiezen voor Pinksterdrie, maar de traditie is verdwenen."

En juist die bekendheid, dat is waar Bas Husslage van Pinksterzaan, zich mee bezighoudt. "In 2024 willen we echt iets groots organiseren, we zijn langzaam aan het groeien." Pinksterzaan maakt ieder jaar de programmering wat groter.

Vrije dag

Dit jaar was er iets bijzonders, want op een Zaanse stemwijzer werd gevraagd of Pinksterdrie weer een vrije dag moest worden. "Het geeft in ieder geval aan de we niet de enige zijn die dat roepen", vertelt Bas. Helaas is er niet bekend wat de Zaankanters hier op geantwoord hebben.

Bas wil het liefst dat mensen massaal vrij nemen, maar snapt dat dit voor sommige nog een stap te ver is. "Mensen kunnen ook eerder stoppen met werk en een borrel doen." Hij geeft aan dat het een illusie is om te denken dat binnen een paar jaar iedereen vrij zal nemen. "Daar is heel veel tijd voor nodig."



NH Nieuws maakte eerdere een reportage over Pinksterdrie tijden de coronapandemie. Tekst gaat door onder de video.