Een 'bokkie' voor de burgemeester: "Voor ons bijzondere verleden"

Het is voor veel Zaankanters een bekend fenomeen: derde pinksterdag. Tijdens de 80-jarige oorlog is er een flinke strijd geleverd tegen de Spanjaarden. De Purmerenders zorgde er op tweede pinksterdag voor dat de Spanjaarden werden weggejaagd. Een dag erna was het feest in de streek en nu vieren de burgemeesters dat met duivekater, Zaanse sambal en een bockbiertje.

Burgemeester Jan Hamming en burgemeester Don Bijl vieren derde pinksterdag - NH Nieuws / Thyra de Groot

Burgemeester Jan Hamming overhandigt de producten aan burgemeester Don Bijl. "Dankzij de Purmerenders hebben we de slag om de Spanjaarden 447 jaar geleden gewonnen", vertelt Hamming. "Dat mogen we nooit vergeten. Want wij hebben onze vrijheid te danken aan Purmerend. En we weten hoe belangrijk vrijheid is." Vieren van vrijheid Burgemeester Don Bijl vindt het gebaar leuk: "Wij zijn ontzettend blij dat we het Zaans ontzet hebben kunnen helpen. Maar het is nog belangrijker dat we nog steeds samenwerken." Daarnaast geeft Bijl Hamming gelijk dat de vrijheid gevierd moet worden.



In de sfeervideo is het moment van overhandigen te zien, daarnaast vertelt Bas Husslage over Pinksterdrie

Burgemeester Don Bijl zou zonder de overwinning een Spanjaard zijn geweest - NH Nieuws

Bas Husslage van de stichting PinksterZaan is blij dat de burgemeesters derde pinksterdag een warm hart toedragen. "Het is immaterieel erfgoed. Het is heel erg bijzonder dat je zoiets hebt. Ik vond het ontzettend jammer dat zoiets verloren dreigde te gaan."



Met verschillende activiteiten probeert hij daarom het feest nieuw leven in te blazen. Door het coronavirus is het dit jaar vooral online, maar niet alles, want er is ook een fietstour van 27 kilometer langs de Zaanse buurtcafés. Zo kan iedereen, net als de burgemeesters, een 'bokkie' halen.