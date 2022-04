Cultureel aanbod voor vluchtelingen in Hilversum: van kinderfilms tot open podium

Nog voordat de vluchtelingenstroom op gang was gekomen, had Kees van Oorschot zich al voorgenomen kunst en cultuur te gaan aanbieden aan de Oekraïners die in Hilversum terecht zouden komen. Daarmee geeft hij hen 'zuurstof van de mens', zoals zijn gevleugelde uitdrukking luidt. Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels is de directeur van Globe dé lokale coördinator van het kunst- en cultuuraanbod voor de vluchtelingen.

Kees van Oorschot wil de Oekraïense vluchtelingen kunst en cultuur bieden - NH Nieuws / Ingmar Meijer

In het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), dat letterlijk 15 meter verwijderd is van het oude VARA-complex, Hilversums grootste vluchtelingopvanglocatie, wordt duidelijk dat Van Oorschot een hele bulk extra werk op zijn hals gehaald heeft. Zijn dagen zijn lang. Vaak gevuld met overleggen en veel geregel. Maar dat doet hij zonder mokken, want je zet in voor mensen die vanwege oorlog alles in allerijl hebben moet achtergelaten. Punt uit. Achtergrond Naast dat mensen worden opgevangen is het voor hem essentieel dat er meer is voor de vluchtelingen dan een dak boven hun hoofd, kleding en eten. Vanuit zijn achtergrond is dat het bieden van een breed kunst- en cultuuraanbod. Daarbij zijn de behoeften van de vluchtelingen altijd leidend. 'Zijn' loket is een van de zeven loketten, zoals Van Oorshot het noemt, die in Hilversum inmiddels geopend zijn. Uit het platform Hilversummers.nl, het centrale verzamelpunt voor mensen die willen helpen, zijn diverse 'focusinitiatieven voortgekomen. Denk daarbij aan huisvesting, eten, onderwijs, werk, spullen, sportieve bezigheden en culturele activiteiten. Tekst gaat hieronder verder.

Om alles in goede banen te leiden is er structuur en overzicht nodig. Van Oorschot wil voorkomen dat er een onoverzichtelijke wirwar aan culturele activiteiten komt. Daarom heeft de inwoner van Wijdemeren zichzelf vroegtijdig gebombardeerd tot de coördinator kunst en cultuur in Hilversum. "Er zijn op meerdere gebieden mensen nodig. Ik besloot om dit te gaan doen. Gewoon omdat ik het kan en omdat ik het nodig vind", legt de directeur van Globe uit. "Het moet gestroomlijnd gaan. Dus zorgen dat je iedere week wat te bieden hebt en niet alles op één dag plant", verduidelijkt hij. Vroeg stadium In Hilversum is al sprake van een stevige organisatie van de lokale professionele kunst- en cultuursector. Zij zijn vertegenwoordigd in het cultuurnetwerk. Meteen heeft Van Oorschot daar zijn idee om kunst en cultuur aan te gaan bieden aan de vluchtelingen gedeeld, waardoor het direct wijds bekend was. Omdat hij dit al in een vroeg stadium heeft gedaan, hebben de instellingen in overleg al het nodige in de steigers kunnen zetten. Met Van Oorschot als opzichter van alles wat voorbij komt. Tekst gaat hieronder verder.

Quote "Ik heb een hele berg aanbiedingen vanuit Hilversum in mijn map zitten" kees van oorschot directeur van globe

Het enthousiasme en de bereidwilligheid om te geven en mee te doen, zijn heel groot is de constatering van de coördinator. "Ik heb een hele berg aanbiedingen in mijn map zitten", aldus Van Oorschot. "Nu er sturing is ontstaan vanuit het lokale platform is dit het moment om te kunnen zeggen: Dat wil ik doen." Weinig vraag nog Momenteel is de vraag naar activiteiten vanuit de vluchtelingengroep nog niet groot. Dat begrijpt Van Oorschot heel goed. De vluchtelingen hebben huis en haard verlaten. Hebben vaak een helse reis achter de rug om hun thuisland te ontvluchten. Hier proberen eerst op adem te komen en de belangrijkste zaken te regelen. De eerste groep is net drie weken in Hilversum. Respect hebben voor de situatie en de Oekraïeners het tempo laten bepalen, staan voorop. Via Russische en Oekraïense expats in Hilversum wordt al wel geïnventariseerd waar (op den duur) behoefte aan is. "Wij gaan kijken wat we dan kunnen doen. Voorlopig heb ik gezegd tegen iedereen die wat wil doen: houd vooral de focus op het enthousiasme vast", meldt de coördinator. Films en paasconcert Dit alles zorgt wel voor tijd om een 'duurzame organisatie' neer te zetten: zorgen voor een gespreid en breed aanbod voor de langere termijn. Het animo hiervoor is groot in Hilversum. Deelnemers variëren van Globe zelf tot aan Beeld en Geluid en Filmtheater Hilversum en nog heel veel meer. Zo moeten er iedere zaterdagochtend kinderfilms komen, die in het Oekraïens zijn nagesynchroniseeerd, staat al een paasconcert op het programma in het MCO en kunnen de vluchtelingen tijdens Pasen paaseieren schilderen in het museum op het Mediapark. Dat zijn enkele voorbeelden die Van Oorschot geeft.

Quote "Ik vind het belangrijk dat de vluchtelingen het gevoel hebben dat ze welkom zijn" Kees van oorschot directeur van globe

Vrijdag geldt als de vuurdoop voor de kunst- en cultuurorganisatie. Dan verzorgt Globe zelf een open podium in het MCO aan de Heuvellaan 33. Van Oorschot is blij dat het in 'zijn' eigen huis plaatsvindt, zodat hij kan kijken hoe de organisatie voor de vluchtelingen staat en daarna kan werken aan de zwakke plekken. Oekraïense posters Tijdens dit open podium treden diverse amateur- en professionele musici op, zo ook Van Oorschot zelf met zijn Gipsy trio. Hij hoopt vooral dat de aan de overkant wonende Oekraïeners vrijdagavond langskomen. Met hulp van zijn Oekraïense coördinator - Nataliia Pshenychna - laat hij nu de posters voor dit evenement maken met daarop de tekst in het Oekraïens, naast de al bestaande poster in het Nederlands. Deze komen snel op de ramen van het MCO te hangen. "Hoe leuk is dat? Ik vind het belangrijk dat de vluchtelingen het gevoel hebben dat ze welkom zijn", aldus de directeur van Globe. Zelf kunnen de vluchtelingen dit keer nog niet meespelen, omdat de inschrijving voor dit muzikale evenement gesloten is. Maar in het vervolg hoopt Van Oorschot dat zij hun muzikale of dichterlijke kunsten wel komen vertonen.