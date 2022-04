Een op de vijf musea in gevaar door tekort aan vrijwilligers

Honderden borden, kopjes en glazen staan in het Grietje Tump Museum klaar voor de opening aanstaande vrijdag. Het museum draait naast de oprichter volledig op vrijwilligers. En daarin is ze niet alleen, want 19 procent van musea wordt gerund door vrijwilligers en stagiaires. Na de pandemie zijn die nog moeilijk te vinden.

Volgens de oprichter van het museum, François Poulain, zijn de vrijwilligers essentieel. "Zonder de vrijwilligers red je het niet, het is te groot om het allemaal in je eentje te doen". Het was voor het museum moeilijk om vrijwilligers te behouden tijdens de pandemie, omdat de medewerkers vaak al op leeftijd zijn en dan liever thuis blijven. Nu is Francois weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En daar is het Grietje Tump Museum niet alleen in.

Peter Bont haalt een wit kannetje achter de gesloten deuren van een vitrine. "Je denkt 'het is Engels', maar het is Nederlands fabricaat", legt hij uit. "Het is een kannetje dat redelijk zeldzaam is en je eigenlijk nooit ziet". Samen met andere vrijwilligers struint hij markten en internet af om de aardewerkcollectie van de excentrieke Landsmeerse Tump aan te vullen.

Volgens Vera Carasso directeur van Museumvereniging zijn er nu te weinig vrijwilligers. In Nederland waren er in 2019 zo'n 28.000 vrijwilligers en stagiaires actief. Dat aantal is flink geslonken, want In 2020 waren dat er nog maar 22.400, zegt de Museumvereniging. "Je ziet nu dat een deel er niet meer is, of is teruggekomen na corona", aldus Carasso. "Waarschijnlijk hebben die mensen een andere besteding aan hun dag gegeven of zijn ze voorzichtiger geworden bij groepen."

Levensvatbaar

Tump was een oude tante van Poulain en zo is hij in het bezit gekomen van het aardewerk. Het museum trek jaarlijks 2.500 bezoekers en is gevestigd in het huis van Poulain. Hij vraagt zich af of het museum ook nog draait als hij er later niet meer is. "Het Rijksmuseum kent iedereen", zegt vrijwilliger Peter Bont. "En hier zie je alledaagse dingen die je eigenlijk in geen ander museum meer ziet."

Vrijdag is het museum geopend voor genodigden. Het publiek kan het aardewerk van af zondag komen bewonderen.