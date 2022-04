Zorgen om toekomst Flessenscheepjesmuseum Enkhuizen: "Dit is een noodkreet"

Nationale Museumweek is geen feest voor het Flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen, één van de kleinste musea in Noord-Holland. In de coronatijd is er een schreeuwend tekort aan vrijwilligers ontstaan en kan het de deuren amper openstellen voor publiek.

Ook vandaag blijft het Flessenscheepjesmuseum dicht. "We zijn alleen open op zaterdag, zondag en maandag. Dat is echt te weinig", zegt oprichter en voorzitter Jan Hetteling. Al voor corona waren er niet veel vrijwilligers, maar na de start van de pandemie in februari 2020 stopten veel medewerkers en keerden niet meer terug. Veelal oudere mensen die in de risicogroep vielen.

Van 5.000 naar 350 bezoekers

Hetteling kijkt terug op twee moeizame jaren. "In 2019 hadden we nog 5.000 bezoekers. In 2020 daalde dat naar 700 en vorig jaar waren het er nog maar 350. We waren meer dicht dan open en hebben dus geen buffer kunnen opbouwen."

Hij vervolgt: "Ik wil niet het verhaal creëren dat we een zinkend schip zijn, maar dit is wel een noodkreet aan iedereen dat we vrijwilligers nodig hebben. Eigenlijk moeten we zeven dagen per week open zijn. Zeker in de periode mei tot en met september als er weer veel toeristen komen."

Vanalles proberen de huidige medewerkers om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden. Vrijwilligersmarkten, overleg met vrijwilligersorganisaties, maar nog zonder succes. "We doen ons best, meer kunnen we niet doen. Voor betaalde krachten zijn we te klein. En subsidies krijgen is ook niet makkelijk."