Stalkende moordenaar Raimond S. weer op vrije voeten met contact- en gebiedsverbod

Naast een voorwaardelijke celstraf krijgt Raimond S. uit Heerhugowaard ook een contact- en gebiedsverbod opgelegd, met een elektronische enkelband. De komende drie jaar mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer. Ook is hij voor diezelfde periode persona non grata in Alkmaar, met een reikwijdte van vijf kilometer.

De kans op herhaling en letselschade is hoog, stelt de reclassering in hun onderzoek. "Door zijn ernstige chronische psychiatrische problematiek en zijn waanideeën houdt de rechtbank er ernstig rekening mee dat de verdachte weer een misdrijf kan begaan tegen één of meerdere personen."

Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de man in 2007 is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de moord op Annemarie Sluijs. Zijn onderbuurvrouw die hij ook jarenlang stalkte en bedreigde. "Het slachtoffer wist dit, waardoor zijn gedrag voor haar een extra zware inbreuk op haar persoonlijke leven vormde."

Onbehandelbare waanstoornis

De rechter heeft daarom verschillende bijzondere voorwaarden gesteld aan de voorwaardelijke straf, zoals een meldplicht bij de reclassering, een verplichte behandeling door de GGZ en controle op het gebruik van medicatie. "De rechtbank vindt dit noodzakelijk nu uit rapportages blijkt dat hij een onbehandelbare waanstoornis heeft, dat hij zijn medicatie niet trouw inneemt en cannabis gebruikt. Sinds 2019 is er herhaaldelijk sprake geweest van stoppen met medicatie, wat de kans op herhaling zeer verhoogd. Er is geen sprake van een langdurig stabiel functioneren", concludeert de rechtbank.

Als Raimond S. zich niet aan de afspraken houdt, wordt hij meteen twee weken in hechtenis genomen. Alle maatregelen gaan per direct in. Of hij tegen de uitspraak in beroep gaat, is niet bekend. Zijn advocaat was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

