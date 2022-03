Suzanne wordt gestalkt door een moordenaar: "Ik slaap met een breekijzer naast m'n bed"

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Raimond S. verklaart tegenover de rechter onschuldig te zijn. Hij zou slechts contact hebben gezocht met een oude bekende. Van stalking zou absoluut geen sprake zijn. "We hebben een verleden en dat zit diep." Hij geeft aan zielsveel van Suzanne te houden, die hij kent uit de tijd dat ze nog in een Alkmaars café werkte.

Raimond S. noemt de tenlastelegging bizar. "Ik was mij niet van enige kwaad bewust. Dit was helemaal niet mijn insteek ik was louter op zoek naar een oude bekende. Hoe het liep, had ik me anders ingebeeld. Het is duidelijk: ze wil geen contact."

Het is de officier van justitie duidelijk dat de verdachte een compleet ander beeld heeft van de relatie dan het slachtoffer. "Na verschillende afwijzingen is hij contact blijven zoeken, daarmee is sprake van stelselmatige belaging. Hij was echt op zoek naar haar en heeft veel moeite gedaan om te achterhalen waar ze was."

Moord op Annemarie

Raimond S. heeft verschillende geweldsdelicten op z'n naam staan. Tussen 1995 en 2005 werd hij drie keer eerder veroordeeld voor bedreiging en mishandeling. In 2006 vermoordde hij zijn onderbuurvrouw, de 29-jarige Annemarie Sluijs uit Alkmaar, nadat hij haar langdurig had gestalkt en bedreigd. Bij hem werd paranoïde schizofrenie met achtervolgingswanen vastgesteld. Hij is ervan overtuigd dat verschillende personen en instanties het op hem hebben gemunt.

Volgens de officier is stalking ook in deze zaak wettig en overtuigend bewezen. "U heeft in een waanstoornis een vrouw lastiggevallen en vermoord. Stelt u eens voor wat uw ongepaste manier van contact zoeken voor angst veroorzaakt en wat voor gevolgen dat voor de slachtoffers heeft. We kunnen niet om het verleden van de verdachte heen. Uw gedrag liet alle alarmbellen afgaan."

Naast een celstraf eist het OM een behandel- en meldplicht, met elektronische monitoring en een contact- en gebiedsverbod voor een periode van vijf jaar. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan kan hij zonder tussenkomst van de rechter worden vastgezet. "De langere proeftijd is een grote stok achter de deur om herhaling te voorkomen."