Vroege start van het Hoornse terrasseizoen valt door slecht weer in duigen

Horecazaken in de gemeente Hoorn kunnen sinds afgelopen vrijdag hun terrassen weer openstellen. Toch is de start met de koude wind van afgelopen weekend en de regen die vandaag valt niet veelbelovend te noemen. "Maar iedereen is blij om weer volop aan de slag te kunnen. Helaas hebben we het weer niet in de hand", zegt regiovoorzitter René Stam van de Koninklijke Horeca Nederland over de openstelling van de 'coronaterrassen'.

Net als vorig jaar mogen de horecaondernemers in Hoorn hun terrassen eerder openstellen en zijn deze ruimer van opzet, vanwege het coronavirus. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deze per 1 april toe te staan. "Dit besluit is genomen om de horecaondernemers de kans te geven om de exploitatie te verbeteren en om te kunnen herstellen door het toestaan van grotere terrassen", licht de gemeente het besluit toe.

Onder meer op de Roode Steen, het Kerkplein en de Dubbele Buurt kunnen ondernemers sinds vrijdag hun klanten op de verruimde terrassen verwelkomen. Onder meer door parkeerplaatsen op te heffen, hebben de ondernemers meer ruimte. Tot en met 31 oktober kunnen de horecazaken in Hoorn gebruikmaken van de vergrootte terrassen.

Kosten voor de gemeente

René Stam, regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland en uitbater van de Hoornse brasserie Velius, is positief gestemd over de verlenging van de gemeente Hoorn voor de coronaterrassen. Onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar mogen de horecaondernemers hun terrassen openstellen.

"In tegenstelling tot de winterterrassen is er totaal geen gesteggel geweest over de opening van deze coronaterrassen", zegt Stam. De 'coronaterrassen' worden voortgezet om de horecaondernemers tegemoet te komen. "De gemeente heeft aangegeven dat we weer open mogen en dat zij de precariokosten (de kosten van een gemeentelijke belasting, red.) op zich nemen. Dat zijn flinke kosten die de ondernemers nu niet hoeven betalen."

Start valt in het water

Ondanks dat de zon scheen zorgde de koude wind ervoor dat het niet aangenaam weer was om op het terras te zitten. En met de regen van vandaag erbij kunnen we concluderen dat het terrasseizoen niet veelbelovend is begonnen.

"Dat is een teleurstelling geweest", aldus Stam. "Maar het weer hebben we niet in de hand. Mocht je dit weer met een aantal weken hebben, als het bijvoorbeeld Pasen of Koningsdag is, dan is het huilen met de pet op. Maar gelukkig zijn de weerberichten voor de komende tijd een stuk positiever."

Ook in de afgelopen twee weken hebben de horecazaken in Hoorn veel bezoekers kunnen verwelkomen. "Het was druk, dus iedereen kon weer wennen aan hoe het was", zegt René Stam. "We zijn allemaal herstellende van de afgelopen jaren met corona maar kunnen nu weer ons ding doen. Iedereen is ervoor aan het zorgen dat ze weer kunnen draaien. Dat geldt ook voor aankomende markten en evenementen zoals de Oldtimerdag."