Winterterrassen verboden: Hoornse horeca 'pikt het niet'

De Hoornse horeca voelt zich in de kou gezet: na de succesvolle winterterassen van vorig jaar, is het deze winter verboden. Gemeente Hoorn vreest namelijk voor leegstaande terrassen en een 'rommelige' uitstraling. Tot woede van horeca-onderneemster Lilian van Vliet. Haar petitie tegen het verdwijnen van de winterterrassen is binnen één dag al 450 keer ondertekend.

En dat terwijl het ernaar uitzag dat ook dit jaar de winterterassen zouden worden voortgezet. Koninklijke Horeca Nederland deed eerder het verzoek in verband met de moeilijke (financiële) situatie waarin veel horeca nog steeds zit door de coronacrisis.

Gemeente Hoorn stond eerst positief tegenover het verlengen van de overdekte terrassen, maar komt na onderzoek tot de conclusie dat het onder meer zal leiden tot een rommelige uitstraling door de tijdelijke afschermingen en (niet duurzame) terrasverwarming. Ook vreest de gemeente voor lege uitstallingen die niet gebruikt worden als het slecht weer wordt. Daarnaast zorgt het volgens de gemeente voor teveel onduidelijkheden als het gaat om verzoeken voor tijdelijke overkappingen, afschermingen en terrasverwarmingen.

Petitie

Lilian van Vliet, eigenaresse van restaurant The Bamboo Room aan de Kerkstraat, startte gisteren een petitie. Met een bezoekje van de boa's, werd zij gisteren onaangenaam verrast. "Gisteren kwamen ze met drie man sterk vertellen dat het winterterras niet mocht. Toen ik naar de reden vroeg zeiden ze: 'Omdat dat zo is'. Ik wilde het op papier zien of de reden in een schrijven, maar dat was niet mogelijk."

Van Vliet zegt niet ingelicht te zijn en is het alles behalve eens met het besluit. "We gaan onze tent niet weghalen, zeker niet op deze grond. We zijn al met onze jurist in gesprek en daarom ben ik direct de petitie gestart namens de Hoornse horeca."

Investering

Van Vliet heeft zo'n 16 tafels op het terras staan en investeerde flink om het af te schermen. "En met mij ook veel andere horeca. Vorig jaar hebben we zeilen laten maken met duurzame materialen bij een lokaal bedrijf. Vorige winterperiode is er niks overgezegd, niks postiefs en niks negatiefs, helemaal niks. Eind april mochten we weer open en hebben we op verzoek van boa's het terras was kleiner gemaakt voor het open karakter. Maar alles was prima, en nu mag het plots niet meer."

In Alkmaar zijn de winterterassen wel toegestaan. Niet alleen om de horeca een steuntje in de rug te bieden, maar ook om in de donkere maanden de gezellige sfeer naar de binnenstad te brengen.

Pilot winterterassen volgend jaar

Eind augustus werd beslist dat de terrassenuitbreiding in ieder geval tot 1 november mocht blijven. Het college van B&W zegt de horeca tegemoet te komen door nu al duidelijkheid te geven over volgend jaar: van april tot en met oktober 2022 mogen er opnieuw verruimde terrassen worden geplaatst. Ook wordt voor volgend jaar winter een pilot gelanceerd, waarbij drie horecaondernemers een winterterras mogen houden.

Van Vliet: "We kijken al 30 jaar naar winterterrassen in andere steden, al zo lang wordt er over gesproken. Moeten we dan op ons blote knieën smeken voor het stadhuis om een winterterras? Dit besluit voelt als ondernemers pesten, zeker na de anderhalfjaar die we met corona achter de rug hebben. "