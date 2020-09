Gemeente Hoorn staat positief tegenover overdekte terrassen

HOORN - De gemeente Hoorn is met de horecaondernemers van de stad in gepsprek geweest wat betreft de overdekte terrassen. Op die manier willen ze de Hoornse horeca door de winter heen helpen.

Horeca-ondernemer Frank Wiese, die meerdere zaken op de Roode Steen bezit, heeft in gesprek met de gemeente een plan ingediend. "Het idee is om de luifels die al in Hoorn hangen, aan de zijkant dicht te maken. En we gaan kijken wat er mogelijk is wat betreft de voorkant. Hoe ver dat dicht mag zodat het geen binnenruimte wordt," laat Wiese weten aan NH Nieuws.

De uitgebouwede terrassen die nu verspreid staan over de Roode Steen zullen niet overdekt worden. Dat blijft zoals eerder afgesproken tot 1 november zo staan. Het gaat dus alleen om het dichtmaken van de bestaande luifels.

De horecazaken die geen luifels hebben, kunnen straks wellicht wel een tent neerzetten voor hun zaak. "We willen gezamelijk met één tentenbouwer in zee gaan zodat het wel universeel is in Hoorn. Het wordt een beetje rommelig als iedereen verschillende parasols neer gaat zetten met verschillende kleuren."

Positief

De gemeente staat volgens Wiese positief tegenover alle plannen. De horecaondernemers gaan aankomende week om tafel en zullen woensdag een gezamelijk plan bij de gemeente indienen.