Bondscoach Louis van Gaal lijdt al jaren aan prostaatkanker

Bondscoach Louis van Gaal is al enige tijd ziek. De 70-jarige Amsterdammer lijdt aan een aggresieve vorm van prostaatkanker. Dat zei hij in het programma Humberto op RTL.

De spelers van het Nederlands elftal hebben nooit te horen gekregen dat Van Gaal ziek is. "Die weten het niet. Die zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo."

De bondscoach was aanwezig bij Humberto om over een documentaire over zijn leven te praten. Daarin is ook plek voor de ziekte waar Van Gaal aan lijdt. "Het hoort gewoon bij het leven", aldus de bondscoach.

Inmiddels is Van Gaal al 25 keer bestraald. Dit gebeurde tijdens trainingskampen, waar hij in de avonduren in het ziekenhuis werd bestraald.