Voetballers Clasie en Meijers investeerden tienduizenden euro's in illegaal gokbedrijf

De spelers waren betrokken bij het inmiddels opgeheven gokbedrijf Edobet. De afgelopen jaren kreeg politie en justitie hoogte van het bedrijf, omdat zij het koppelden aan een criminele organisatie.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat de betrokkenheid van een aantal profvoetballers groter is dan werd gedacht. Naast Clasie en Meijers was ook Tom Beugelsdijk (Sparta Rotterdam) betrokken en werd ex-Ajacied Ricardo Kishna (ADO Den Haag) benaderd geld te investeren. Meijers zou een bedrag van 20.000 euro hebben overgemaakt voor de aandelen. Later maakte hij 56.000 euro over naar een bankrekening die wordt gekoppeld aan Edobet.

Betrokkenheid Clasie

AZ-speler Jordy Clasie werd vanwege betrokkenheid vorig seizoen geschorst. In 2019 deed Clasie twee opvallende banktransacties. Hij boekte in totaal 30.000 euro over naar de rekening van de eigenaar van Edobet. Het is onduidelijk of hij heeft gegokt op de website.

Het bedrijf Edobet werd opgericht in 2017. Via de website was het mogelijk te gokken op sportwedstrijden en er was een online-casino. De site werkte vanuit Curaçao. Op dat moment omzeilde de website de Nederlandse regels omtrent online-gokken. Sinds april 2021 is het mogelijk via de nieuwe wet Kansspelen een vergunning te krijgen. Voor die tijd speelden Nederlanders via illegale buitenlandse aanbieders, zoals Edobet.