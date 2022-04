Gunstige WK-loting: Oranje gekoppeld aan Qatar, Senegal en Ecuador

Het Nederlands elftal treft op het WK voetbal in de groepsfase Qatar, Senegal en Ecuador. Bij de loting in Doha is de ploeg van bondscoach Louis van Gaal aan de drie landen gekoppeld. Op het eerste oog betekent dit een gunstige loting voor Oranje.

Met Qatar zit Oranje bij de organisator van het WK in de groepsfase. Voor het Arabische land is het de eerste keer dat het meedoet aan het WK voetbal. Eerder deze week liet bondscoach Louis van Gaal zich uiterst kritisch uit over Qatar. "Een belachelijk WK, maar het gaat om geld en commerciële belangen", zei Van Gaal.

Senegal kroonde zich onlangs tot het beste land van het Afrikaanse continent. Na strafschoppen versloeg de ploeg van onder andere wereldster Sadio Mané na strafschoppen Egypte. Het Nederlands elftal speelde nog nooit tegen Senegal, ook niet in een vriendschappelijke interland. Ecuador kwam als laatste in de groep van Nederland terecht. Oranje speelde in 2014 voor het laatst tegen de Zuid-Amerikanen (1-1).

Groep A: Qatar, Senegal, Ecuador, NEDERLAND

Het WK begint op maandag 21 november en de finale is op zondag 18 december.

