Kleedkamerbestormers gaan na emotionele actie op gesprek bij FC Volendam

FC Volendam gaat morgen in gesprek met de twee supporters die afgelopen vrijdag ineens in de kleedkamer stonden. Het duo kwam na de 2-1 thuisnederlaag tegen TOP Oss verhaal halen.

Volgens een woordvoerder van de club gaat het om twee bekenden die deel uitmaken van de Hekside Maffia, de fanatieke aanhang van FC Volendam. Eén van hen zou net weer terug zijn nadat hij voor langere tijd een stadionverbod had opgelegd gekregen. "We willen praten om hun kant van het verhaal te horen."

Stadionverbod

FC Volendam heeft alle gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij in kaart gebracht om te zien wat er misging bij de beveiliging. Of de twee voortaan bij wedstrijden van FC Volendam worden geweerd, is nog niet besloten. "Voor de exacte consequenties van hun actie is het nog te vroeg."

De fanatieke aanhang zorgde er in de eerste helft voor dat de scheidsrechter het duel korte tijd onderbrak, omdat de assistent-scheidsrechter werd bekogeld met plastic glazen bier. Na een oproep van de speaker dat de wedstrijd bij herhaling definitief gestaakt zou worden, bleef het rustig. Eerder in het seizoen legde de KNVB de voetbalclub een geldboete op omdat er vuurwerk in het stadion was afgestoken. Dat gebeurde vrijdag opnieuw bij een eerbetoon aan supporter Bryan Houtkoop die als gevolg van een verkeersongeluk al enige tijd in coma ligt.

Morgenavond speelt FC Volendam de inhaalwedstrijd tegen Jong PSV. Dit duel in Eindhoven is rechtstreeks te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport die om 19.00 uur begint.