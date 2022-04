Verrassend voortijdig vertrek voor coach Arthur Langedijk bij SEW

In het persbericht, waarin de club het besluit wereldkundig maakt, staat geen reden waarom het aflopende contract eerder wordt verscheurd. De club zegt wel dat na het verlies bij Venlo (36-22) en de nederlaag van gisteren tegen Quintus (29-37) de 'kans klein is dat het landskampioenschap er nog in zit'.

In de kampioenspoule staat SEW momenteel laatste met één punt. De Westfriezen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Europacup.

Trainers Rik Boonkamp, Jeroen Smits en Theo Bakker zullen samen de rest van het seizoen voor de groep staan bij SEW.