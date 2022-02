Verjongend SEW kiest voor piepjonge coach als opvolger van Arthur Langedijk

En dag na het nieuws dat Arthur Langedijk na het seizoen vertrekt bij SEW , heeft de handbalclub zijn opvolger al bekendgemaakt. Michael Vijverberg komt over van VZV en wordt met zijn 25 jaar de jongste coach in de eredivisie.

Vijverberg komt over van VZV uit 't Veld. Daar is hij momenteel nog hoofd jeugdopleiding en trainer van de A1 bij de dames. De in Den Helder geboren Vijverberg is een van de weinige fulltime trainer in het handbal en is ondanks zijn jonge leeftijd al tien jaar coach.

Met de aanstelling van Vijverberg spreekt SEW uit om zowel jonge speelsters als jonge coaches de kans te geven. Vijverberg wordt namelijk de jongste coach in de eredivisie handbal.

Langedijk maakt het seizoen nog wel af bij SEW. Dit seizoen staat de ploeg uit Nibbixwoud op de vijfde plaats in de eredivisie vrouwen.