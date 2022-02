Handbalsters SEW moeten op zoek naar nieuwe coach

SEW behaalde onder Langedijk de play-offs in 2020. Na de uitbraak van het coronavirus werd dat seizoen niet afgemaakt. Ook vorig seizoen werd de competitie voortijdig beëindigd.

Dit seizoen staat de ploeg uit Nibbixwoud op de vijfde plaats in de eredivisie vrouwen. In november werd SEW na een spannend tweeluik uitgeschakeld bij de laatste 32 in de EHF European Cup.

Onder leiding van Langedijk hebben veertien speelsters uit de eigen jeugd hun debuut gemaakt in het eerste van SEW.